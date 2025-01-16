Пленный Каптур: боевикам ВСУ запретили ходить в Краматорске в военной форме

Находящийся в плену ВС РФ украинский боец Николай Каптур рассказал, что оперативно-тактическая группировка украинских войск «Хортица» официально приказала подразделениям ВСУ не ходить в Краматорске в военной форме из-за негативного отношения мирного населения, передает РИА Новости.
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