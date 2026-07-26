В течение последней недели подразделения 6-й гвардейской армия из состава группировки войск «Север» сбили более 50 тяжелых беспилотных летательных аппаратов типа R-18, используемых вооружёнными силами Украины.
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