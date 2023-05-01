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Прокуратура организовала проверку по факту подрыва опоры ЛЭП под Гатчиной

Представители надзорного органа координируют работу специалистов на месте происшествия. Прокуратура Ленинградской области организовала проверку после подрыва линии электропередачи в поселке Сусанино в Гатчинском районе 47-го региона.

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