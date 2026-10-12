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Аргументы и Факты

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Во Франции кандидата в президенты обсыпали мукой после победы на праймериз

Во Франции кандидата в президенты обсыпали мукой после победы на праймериз

Во Франции на политика Рафаэля Глюксманна напали после его победы на праймериз левых сил. Неизвестный обсыпал его мукой, когда тот выходил из заведения в Париже и собирался сесть в такси, сообщает Le Parisien.

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