Почти 17 тысяч на школьника: кто получит самую крупную выплату Юлия ЧелкановаЕдиной федеральной выплаты к 1 сентября 2026 года в России не предусмотрено, однако региональные власти установили собственные меры поддержки для семей со школьниками.