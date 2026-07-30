Почти 17 тысяч на школьника: кто получит самую крупную выплату Юлия ЧелкановаЕдиной федеральной выплаты к 1 сентября 2026 года в России не предусмотрено, однако региональные власти установили собственные меры поддержки для семей со школьниками.
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