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1rre

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Почти 17 тысяч на школьника: кто получит самую крупную выплату

Почти 17 тысяч на школьника: кто получит самую крупную выплату

Почти 17 тысяч на школьника: кто получит самую крупную выплату Юлия ЧелкановаЕдиной федеральной выплаты к 1 сентября 2026 года в России не предусмотрено, однако региональные власти установили собственные меры поддержки для семей со школьниками.

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