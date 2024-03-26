Слизь, покрывающая африканских сомов, оказалась мощным антибиотиком

Фото: Wikipedia.org Устойчивость бактерий к антибиотикам в последние годы становится серьезной проблемой: медикам нередко приходится перебирать несколько препаратов, прежде чем состояние пациента улучшится, а ученым — постоянно искать новые соединения.
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