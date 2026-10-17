Хоккейный клуб «Брест» 17 октября обыграл новополоцкий «Химик» со счётом 3:1 в матче 14-го тура экстралиги, проигрывая по ходу встречи.
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