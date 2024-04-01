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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
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    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Базарова про переходы фигуристов: «Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?»

– Дэвис – Смолкин. Люди перешли в другую сборную. Интересно ли вообще за ними следить, болеете ли вы за них? Или они предали страну? – Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?  – Ха-ха, Диана с Дэвисом, вот это вот? – Я просто знаю, что наши очень-очень плохо отпускают.

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