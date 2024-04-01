Базарова про переходы фигуристов: «Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто?»

– Дэвис – Смолкин. Люди перешли в другую сборную. Интересно ли вообще за ними следить, болеете ли вы за них? Или они предали страну? – Дэвис Смолкин? А партнерша, простите, кто? – Ха-ха, Диана с Дэвисом, вот это вот? – Я просто знаю, что наши очень-очень плохо отпускают.