США изъяли оплаченные Европой перехватчики Patriot для нужд американской армии

Соединенные Штаты приступили к изъятию ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые были ранее оплачены европейскими партнерами и союзниками по программе Foreign Military Sales (FMS), с целью восполнить истощенные запасы американского арсенала.
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