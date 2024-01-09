«Гарда»: кибератаки на россиян часто происходят в первую неделю после праздников

Кибератаки на россиян часто случаются не только на новогодних праздниках, но и после них. Нарваться на злоумышленников могут, в том числе, работники различных организаций, предупредил директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов в интервью «Ленте.