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Позор «Ахмата», 14 целей ВСУ в РФ, дикая жара в Москве: что будет дальше

 2,5K прочтений Вчера Генерал-майор Апти Алаудинов отказался спасать чеченцев, добровольно сдавшихся в плен ВСУ, в Великобритании назвали цели Вооруженных сил Украины на территории России, а жителям Москвы предрекли августовскую жару в сентябре — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Сильное выступление! Эмоциональное! Такие выступления бывают только тогда, когда уже терпение через край! Похоже, побеги от противника и сдача в плен приобрели массовый характер? Или я ошибаюсь? Был бы рад ошибиться. Впрочем. Чеченцы никогда не считали эту войну своей. Для них она изначально была «русской войной», к которой они, чеченцы, не имеют никакого отношения. И тогда такое поведение вполне можно понять: Кому хочется умирать за чьи- то чужие интересы? Все же не хочется верить в плохое. Надеюсь, мы еще услышим о доблести чеченцев на поле боя. Ведь были же герои среди них во время Отечественной!
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