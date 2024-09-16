Позор «Ахмата», 14 целей ВСУ в РФ, дикая жара в Москве: что будет дальше

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Sergey Ivanov

Сильное выступление! Эмоциональное! Такие выступления бывают только тогда, когда уже терпение через край! Похоже, побеги от противника и сдача в плен приобрели массовый характер? Или я ошибаюсь? Был бы рад ошибиться. Впрочем. Чеченцы никогда не считали эту войну своей. Для них она изначально была «русской войной», к которой они, чеченцы, не имеют никакого отношения. И тогда такое поведение вполне можно понять: Кому хочется умирать за чьи- то чужие интересы? Все же не хочется верить в плохое. Надеюсь, мы еще услышим о доблести чеченцев на поле боя. Ведь были же герои среди них во время Отечественной!