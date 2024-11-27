В Законодательном Собрании Ямала подведены итоги окружного конкурса для СМИ «Ямальский парламент»

Конкурс проходит в двадцатый раз и привлекает внимание как новых, так и опытных журналистов. Спикер окружного парламента Сергей Ямкин подчеркнул, что парламентская журналистика играет важную роль в том, чтобы обеспечить прозрачность власти и её подотчётность обществу.
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