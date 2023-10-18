От кимчи до дорамы: почему мода на корейскую культуру захватила мир

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде отгремел фестиваль корейской культуры. Нижегородцы учились готовить, а потом с удовольствием ели кимчи, танцевали под кей-поп, смотрели корейский фильм с субтитрами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии