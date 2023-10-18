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Нижегородская правда

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От кимчи до дорамы: почему мода на корейскую культуру захватила мир

От кимчи до дорамы: почему мода на корейскую культуру захватила мир

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде отгремел фестиваль корейской культуры. Нижегородцы учились готовить, а потом с удовольствием ели кимчи, танцевали под кей-поп, смотрели корейский фильм с субтитрами.

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