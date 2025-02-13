Баку наносит очередной удар по России

Геннадий Ларионов

А вот последний пункт , вааще огонь, когда финансовый краник перекроют, начнут Азеровские торговцы челом бить Алиеву - ты чего удумал то ........смотрят они все малые страны на войну России и Украины и думают - вон какой Паровоз прет на Россию, вся Европа и кто выстоит , ой трудно России, как бы заскочить в последний вагон, может и нам чего перепадет...... Пока Россия не заставит капитулировать Украину , а на границе с Польшей , конечно же дальше не пойдет, но так рыкнет, что натовские войска отвалят на границы 91 года , а до этого они так и будут "метаЦа по тесаком", толь в последний вагон, толи с Россией взаимовыгодные взаимоотношения строить.