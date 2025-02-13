Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным? Попробуем разобраться и расскажем об ответных действиях.
Баку наносит очередной удар по России
Комментарии
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Геннадий Ларионов
А вот последний пункт , вааще огонь, когда финансовый краник перекроют, начнут Азеровские торговцы челом бить Алиеву - ты чего удумал то ........смотрят они все малые страны на войну России и Украины и думают - вон какой Паровоз прет на Россию, вся Европа и кто выстоит , ой трудно России, как бы заскочить в последний вагон, может и нам чего перепадет...... Пока Россия не заставит капитулировать Украину , а на границе с Польшей , конечно же дальше не пойдет, но так рыкнет, что натовские войска отвалят на границы 91 года , а до этого они так и будут "метаЦа по тесаком", толь в последний вагон, толи с Россией взаимовыгодные взаимоотношения строить.
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21 час.
Геннадий Ларионов
А ведь на оптовых рынках проблему решить просто, проверка : Так, торгуете оптом, а ККТ хде, а система налогообложения какая , а Патент , а по НК , положено только ОСН и УСН и то с ограничениями по сумме , давно на Патенте, ну вот вам расчет недоимки , за последние пять лет .... извольте заплатить , а товар то у вас без маркировки, не порядок, конфискация ....... это кому то надо, порядок то наводить ??? Может и начнут !!!
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21 час.
Андрей
проблема не проблема.Силовики определяют ,что азер и сразу на депортацию.
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19 час.
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