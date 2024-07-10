🦞 В Симферопольское водохранилище впервые выпустили раков Всего в водоём заселили 50 килограммов раков.
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🦞 В Симферопольское водохранилище впервые выпустили раков Всего в водоём заселили 50 килограммов раков.