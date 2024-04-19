Заместитель председателя Совета безопасности РФ прокомментировал сообщения о задержании поляка, подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского, по его словам, не исключен сценарий, что на Западе уже приняли решение ликвидировать украинского лидера.
Медведев о подготовке покушения на Зеленского: на Западе решили его устранить
Комментарии
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Eduard
12 лет на Украине после Майдана людей убивают в том числе и из-за Зеленского,а мы переживаем за жизнь одного предателя жида!
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17 час.
Eduard
Смерть Иуде Зеленушному,
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17 час.
Eduard
Зеленский сволочь сразу на второй день Президенства всю Украину продал,мгновенно сменил мировозрение и позабыл всё что на Выборах обещал.Убрать ВСУ с Донбасса этот источник войны в его было силах,просто за него решают другие!
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17 час.
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