Медведев о подготовке покушения на Зеленского: на Западе решили его устранить

12 лет на Украине после Майдана людей убивают в том числе и из-за Зеленского,а мы переживаем за жизнь одного предателя жида!

Eduard

Зеленский сволочь сразу на второй день Президенства всю Украину продал,мгновенно сменил мировозрение и позабыл всё что на Выборах обещал.Убрать ВСУ с Донбасса этот источник войны в его было силах,просто за него решают другие!