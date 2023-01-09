Аргументы недели

98 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Яркая представительница "гиены Восточной Европы", как называл Польшу Уинстон Черчилль. И с тех пор ничего не изменилось.Польский дипломат...
  • tsan tsan
    Это не тот Кива, который был главой "Правого сектора" на востоке Украины, который создал и командвал нацбатом "Полтав...Экс-депутат Рады ...
  • Юдкевич Сергей
    Давить эту польскую мразь.Польский дипломат...

РИА Новости: минометные расчеты ВС РФ на Запорожском направлении находятся в постоянной готовности

Для прикрытия позиций ВСУ минометные расчёты ВС РФ находятся в постоянной готовности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх