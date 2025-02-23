Вечером 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества небо над городом озарит салют. Он начнется в 21 час.
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Вечером 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества небо над городом озарит салют. Он начнется в 21 час.