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«Катаиб Хезболлах» сообщила о готовности в любой момент ударить по силам США

«Катаиб Хезболлах» сообщила о готовности в любой момент ударить по силам США

Представитель иракской группировки «Катаиб Хезболлах», являющейся частью движения «Исламское сопротивление Ирака», поделился информацией о том, что группировка готова ударить «незаявленным оружием дальнего радиуса действия» по базам Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке «в любой момент».

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