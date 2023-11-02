Российские ученые создали беспилотник, управляемый силой мысли и теперь, чтобы заставить, например, дрон взлететь достаточно просто подумать об этом и через мгновение машина уже набирает высоту, сообщил корреспондент Сергей Хайдаров.
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