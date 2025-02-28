Шойгу: у РФ и Китая созвучные подходы по международным и региональным проблемам

ИЗВЕСТИЯ/Леонид Самуна У России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
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