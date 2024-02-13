Водительские права 2024: кому надо срочно продлить удостоверение

Продление правПостановлением № 626 от 09.04.22 Правительство РФ продлило на 3 года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
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