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Молодой водитель Lada протаранил фасад пивного магазина в Барнауле. Фото

Молодой водитель Lada протаранил фасад пивного магазина в Барнауле. Фото

Водитель Lada врезался в пивной магазин на улице Коммунаров в Барнауле утром 11 августа. Кадры с места происшествия опубликовал "Инцидент Барнаул".

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