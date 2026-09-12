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Несекретные материалы

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Пуля Блондо. Необычный боеприпас, который останавливал автомобили

Пуля Блондо. Необычный боеприпас, который останавливал автомобили

Пуля Блондо — один из самых необычных и эффективных боеприпасов для гладкоствольного оружия. Созданная в годы Второй мировой войны не для охоты, а для партизанских диверсий, эта стальная «катушка» навсегда изменила представление об аэродинамике гладкоствольных пуль.

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