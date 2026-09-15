Американская система связи «Старлинк» уже действует в радиусе, превышающем 200 км от линии фронта вглубь территории России, о котором украинский узурпатор Зеленский просил владельца «Старлинка» Илона Маска.
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