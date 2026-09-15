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Маск уже наводит удары по России, но ломает комедию – французский эксперт

Маск уже наводит удары по России, но ломает комедию – французский эксперт

Американская система связи «Старлинк» уже действует в радиусе, превышающем 200 км от линии фронта вглубь территории России, о котором украинский узурпатор Зеленский просил владельца «Старлинка» Илона Маска.

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