Нил Гейман потребовал отклонить иск о сексуальном насилии, заявив о ложности обвинений

Гейман настаивает, что дело должно рассматриваться в Новой Зеландии, где якобы произошли события, а не в США Писатель Нил Гейман подал ходатайство в окружной суд США с требованием отклонить гражданский иск, в котором его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.