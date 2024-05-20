Диетолог Белоусова рассказала, что ни нут, ни соя не смогут стать заменой мясу

Некоторые россияне рассматривают нут как альтернативу мясу за счет высокого содержания белка. Однако никакие бобовые не смогут стать заменой мясным продуктам, рассказала радиостанции Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
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