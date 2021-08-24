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О жалкой попытке реабилитироваться

О жалкой попытке реабилитироваться

Фото © Reuters.После того, как весь мир облетели драматичные и трагичные кадры полного хаоса в кабульском аэропорту периода героической эвакуации американских военных из Афганистана, удар по имиджу «самой мощной армии мира» был нанесён страшный.

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