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Разин о 4:1 с «Металлургом»: «Счет не по игре, моменты были с обеих сторон. У «Северстали» хорошая реализация»

Андрей Разин оценил победу «Северстали» над «Металлургом» (4:1).  «Хороший, мастеровитый соперник. Счет не по игре, моменты были с обеих сторон.

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