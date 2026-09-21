США вынуждены уступить Ирану: главная новость войны 21 сентября

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не выполнят требования Тегерана, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.
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