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Во Франции назвали «безумцем» Макрона, не исключившего отправку войск на Украину

Во Франции назвали «безумцем» Макрона, не исключившего отправку войск на Украину

Местный политик Флориан Филиппо призвал блокировать главу государства. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал резкий пост после недавнего заявления президента страны Эмманюэля Макрона о военной поддержке киевского режима.

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