Местный политик Флориан Филиппо призвал блокировать главу государства. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал резкий пост после недавнего заявления президента страны Эмманюэля Макрона о военной поддержке киевского режима.
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