Учёные нашли микроорганизм с неизвестным прежде способом размножения

Caledochytrium aldermanii не делится, а выращивает внутри материнской клетки сразу несколько дочерних, причём внутри некоторых из них уже формируется следующее поколение Учёные обнаружили у нового морского микроорганизма необычный способ размножения, при котором дочерние клетки формируются внутри материнской, а затем выходят наружу после её разрушения.