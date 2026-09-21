Учёные нашли микроорганизм с неизвестным прежде способом размножения

Caledochytrium aldermanii не делится, а выращивает внутри материнской клетки сразу несколько дочерних, причём внутри некоторых из них уже формируется следующее поколение Учёные обнаружили у нового морского микроорганизма необычный способ размножения, при котором дочерние клетки формируются внутри материнской, а затем выходят наружу после её разрушения.
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