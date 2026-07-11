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Аргументы недели

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Владелец автомобиля направил его в толпу

Владелец автомобиля направил его в толпу

Оппонент, судя по всему, был настолько ему ненавистен, что иного способа уладить конфликт в голове у мужчины не нашлось.

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