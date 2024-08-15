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Несколько отечественных ВУЗов попали в рейтинг лучших в мире

Несколько отечественных ВУЗов попали в рейтинг лучших в мире

В список были внесены Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики.

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