JAMA Network Open: волны жары негативно влияют на рождаемость

Из всех последствий изменения климата экстремальная жара является одним из наименее заметных – до тех пор, пока, оглядываясь назад, не удастся установить связь между изнуряющими температурами и последствиями для здоровья.
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