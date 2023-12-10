Создатель серии Fallout рассказал, какие пять игр оказали на него наибольшее вл...

Создатель серии Fallout рассказал, какие пять игр оказали на него наибольшее влияниеТим Кейн, ветеран-разработчик Obsidian Entertainment и отец серии Fallout, рассказал, какие пять игр оказали на него наибольшее влияние за всю его карьеру – его любимые игры на все времена.
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