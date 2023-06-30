Карелия.ньюс

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

«Я бы впал в кому». Молодой человек, которому стало плохо на перекрестке в Петрозаводске, обратился к своим спасителям

Молодой человек рассказал о своем самочувствии и поблагодарил тех, кто не прошел мимо. Мы рассказывали, что 29 июня, в Петрозаводске в 8:10 на пересечении Первомайского проспекта, улиц Антикайнена и Ленинградская произошла беда с молодым человеком.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх