«Я бы впал в кому». Молодой человек, которому стало плохо на перекрестке в Петрозаводске, обратился к своим спасителям

Молодой человек рассказал о своем самочувствии и поблагодарил тех, кто не прошел мимо. Мы рассказывали, что 29 июня, в Петрозаводске в 8:10 на пересечении Первомайского проспекта, улиц Антикайнена и Ленинградская произошла беда с молодым человеком.