Пушков: Трампу предстоит серьезная борьба за душу Америки — Голливуд

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит важная «битва за душу Америки», имея в виду влияние Голливуда на общественные ценности.
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