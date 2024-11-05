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Царьград

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Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41 процент

Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41 процент

Мигрантам выдали на 41 процент больше разрешений на работу в России.В России выросло число трудовых мигрантов – на 41 процент.

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