Молодой специалист воспитатель дошкольного образования Сидоренко Елизавета ВикторовнаМолодой специалист воспитатель дошкольного образования Сидоренко Елизавета Викторовна, подготовила и провела консультацию с работниками нашего учреждения дошкольного образования на тему ´Влияние наркотиков на организм человека´.
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