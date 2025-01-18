Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о личной жизни: «Я вам лгала»

Давненько мы ничего не слышали о личной жизни Ким Кардашьян. Казалось, потенциальных претендентов на сердце звезды, смущают сложнейшие собеседования, которые экс-супруга Канье Уэста решила проводить в надежде найти того самого.
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