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Тульские новости

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ПВО уничтожили пять украинских дронов над Тульской областью

ПВО уничтожили пять украинских дронов над Тульской областью

Никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры нет. В регионе сохраняется опасность атаки.Губернатор Тульской области сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили в небе над регионом ещё пять украинских беспилотников.

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