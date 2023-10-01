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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет купить 18-летнего опорника Москардо в 2024-м. «Коринтианс» не продали его «Челси» за 21+4 млн евро

«Барса» хочет купить 18-летнего опорника Москардо в 2024-м. «Коринтианс» не продали его «Челси» за 21+4 млн евро

Как сообщает Diario Sport, одной из трансферных целей каталонского клуба на 2024 год является опорный полузащитник «Коринтианс» Габриэл Москардо.

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