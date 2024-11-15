США, Южная Корея и Япония сформируют секретариат трехстороннего взаимодействия. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
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