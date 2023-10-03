Полевые условия. Применение ИИ в сельском хозяйстве

В России реализованы десятки агротехнических проектов на базе искусственного интеллекта. Применению ИИ в сельском хозяйстве посвящен 100-страничный отчет АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА», на основе которого подготовлен этот материалТехнологии искусственного интеллекта становятся необходимой частью экономического развития.
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