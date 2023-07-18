Наши чиновники - всего лишь копия нас самих. У нас каждый второй "халявит" на своём рабочем месте

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вообще в мире из 100% трудоспособного населения 5% это активная часть которая толкает науку, производство, выполняет свою работу на 5 с +, 45% это хорошие исполнители, но не руководители и не активная часть, 50% балласт от которых нет ни какой пользы они только потребители, но без них ни как. Кто работал во времена СССР прекрасно помнит ка проходили уборки урожая и сотни тысяч автомобилей перекидывались в регионы на уборочную компанию, как перекидывались автомашины в зимние периоды в районы Сибири на строительства газонефтепроводов и завоз на птоики по зимникам всего необходимого, строились дороги по болотам и т.д. Сейчас что бы такое организовать поверьте не смогут, нет системы управления. Не секрет что после окончания техникумов и институтов многие работали простыми работягами так как зарплаты были больше чем если пойдешь по специальности ИТР (инженерно техническим работником) Производительность была куда выше чем сейчас... Руководителей выращивали многие начинали простыми работягами и росли до директоров с богатым опытом и профессиональными навыками, Да были блатные и начиная с Хрущева это начало становится нормой, но при этом если директор был блатной зам у него был профессионалом или директор профессионал, а зам его блатной. На сегодня в России Одни "эффективные " главы компаний, топ менеджеры и т.д. У них познания до обеда как своровать после обеда как вынести, при этом ни кто из них не хочет нести ответственности... Так что проблемы в кадрах начались после смерти И.В.Сталина, когда Хрущев дурашка начал разваливать экономику в СССР благодаря кадровой политике... Ну а дальше пошло и поехало, когда власть на предприятиях стали захватывать экономисты и бухгалтера, отодвигая производственников... Как говорил Райкин кто что делит, тот то и имеет... Стали устанавливать себе оклады, выплачивать премии и стало что те кто статисты стали получать больше, чем те кто непосредственно зарабатывал для предприятия деньги и контролировал как сейчас говорят финансовые потоки.... Так что можно смело сказать что начался процесс развала экономики СССР.... Ну а дальше все помнят после Брежневских времен куда все понеслось.... Вот и пришли к бардаку коррупции, воровству, безответственности, непрофессионализму и некомпетенции как политиков, чиновников, так и глав и топ менеджеров предприятий ... Пришли блатные, семейственность и коррупционеры которые умеют только решать свои личные проблемы...