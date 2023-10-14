Минимущество рассказало о регистрации ранее возникших прав на недвижимость

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 29 июня 2021 года наделил органы исполнительной власти и местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них в Росреестр.
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