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Минимущество рассказало о регистрации ранее возникших прав на недвижимость

Минимущество рассказало о регистрации ранее возникших прав на недвижимость

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 29 июня 2021 года наделил органы исполнительной власти и местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них в Росреестр.

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