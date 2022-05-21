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Какой штраф ввели за борщевик на участке и можно ли держать кур на даче

Какой штраф ввели за борщевик на участке и можно ли держать кур на даче

В преддверии начала массовых поездок на 6 соток на вопросы журналистов и читателей "Российской газеты" ответили депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин и статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

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