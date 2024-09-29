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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Какого черта ты не можешь сказать все прямо?». Кваме Браун раскритиковал подход Леброна Джеймса к ситуации вокруг рэпера Diddy

Форвард «Лейкерс» упоминал вечеринки Diddy в видео, распространившимся в сети.  Бывший игрок Кваме Браун раскритиковал молчание Джеймса в связи со сложившейся ситуацией.

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