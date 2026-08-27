Что будет с мотором, если залить АИ-100 вместо "родного" АИ-92: Окончательный вердикт без паники и мракобесия

Вопрос, который не теряет актуальности на фоне топливного кризиса: что станет с двигателем, если плеснуть в бак "сотый" бензин, когда производитель рекомендует 92-й? Мифов вокруг этой темы - хоть отбавляй, от "двигатель сразу рассыплется" до "машина полетит как ракета".