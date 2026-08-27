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Царьград

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Что будет с мотором, если залить АИ-100 вместо "родного" АИ-92: Окончательный вердикт без паники и мракобесия

Что будет с мотором, если залить АИ-100 вместо "родного" АИ-92: Окончательный вердикт без паники и мракобесия

Вопрос, который не теряет актуальности на фоне топливного кризиса: что станет с двигателем, если плеснуть в бак "сотый" бензин, когда производитель рекомендует 92-й? Мифов вокруг этой темы - хоть отбавляй, от "двигатель сразу рассыплется" до "машина полетит как ракета".

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